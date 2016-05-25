Кондратьева (Кильдибекова) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1932
Дата смерти25.05.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Виктор Степанович
Смерть
25.05.2016
Похороны
Неизвестно
Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область