Кондратьева (Кильдибекова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьева (Кильдибекова) Анна Максимовна

Кондратьева (Кильдибекова) Анна Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1932

Дата смерти

25.05.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Виктор Степанович

Смерть
25.05.2016
Похороны
Неизвестно
Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close