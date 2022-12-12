Самигуллина (Нурмиева) Лэйсэн Фиргатовна
Место рождения
Дата рождения01.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1993
Сын: Самигуллин Рушан Шамилевич
Отец ребёнка: Самигуллин Шамиль Хузиахметович
Казань
Рождение ребёнка
02.04.1996
Сын: Самигуллин Риналь Шамилевич
Отец ребёнка: Самигуллин Шамиль Хузиахметович
Казань
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель