Самигуллина (Нурмиева) Лэйсэн Фиргатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самигуллина (Нурмиева) Лэйсэн Фиргатовна

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Место рождения

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1993

Сын: Самигуллин Рушан Шамилевич

Отец ребёнка: Самигуллин Шамиль Хузиахметович

Казань
Рождение ребёнка
02.04.1996

Сын: Самигуллин Риналь Шамилевич

Отец ребёнка: Самигуллин Шамиль Хузиахметович

Казань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самигуллин Шамиль Хузиахметович

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
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