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Самигуллин Риналь Шамилевич
Самигуллин Риналь Шамилевич
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Место рождения
Казань
Дата рождения
02.04.1996
Пол
Мужской
Отец
Самигуллин Шамиль Хузиахметович
1964 г.р.
Мать
Самигуллина (Нурмиева) Лэйсэн Фиргатовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1996
Отец:
Самигуллин Шамиль Хузиахметович
Мать:
Самигуллина Лэйсэн Фиргатовна
Казань
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