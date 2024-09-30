Барндык (Каялайнен) Катарина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.06.1902
Рождение ребёнка
25.06.1904
Дочь: (Барндык) Анна-Мария Александровна
Отец ребёнка: Барндык Александр Иосифович
Рождение ребёнка
27.01.1911
Сын: Барндык Николай Александрович
Отец ребёнка: Барндык Александр Иосифович
Смерть
Неизвестно