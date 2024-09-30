Барндык (Каялайнен) Катарина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Каялайнен) Катарина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.06.1902

Муж: Барндык Александр Иосифович

Рождение ребёнка
25.06.1904

Дочь: (Барндык) Анна-Мария Александровна

Отец ребёнка: Барндык Александр Иосифович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1911

Сын: Барндык Николай Александрович

Отец ребёнка: Барндык Александр Иосифович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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