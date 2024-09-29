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Зубрилин Гавриил Космин

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.03.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1876 ст.

Отец: Зубрилин Косма Иринархов

Мать: Зубрилина Пелагея Васильева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Кузма Иринаров? и законная жена его Пелагея Васильева,оба православные
Крещение
25.03.1876 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Петр Мартынов и крестьянская жена Анастасия Иванова
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Жена: Зубрилина Татьяна Николаева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянина Космы Иринархова сын Гавриил,православный,первым браком (18 лет). Села Уратьмы запасного рядового Николая Георгиева дочь Татьяна,православная ,первым браком (17 лет)
Рождение ребёнка
05.11.1896 ст.

Сын: Зубрилин Феодор Гавриилов

Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1898 ст.

Дочь: (Зубрилина) Агрипина Гавриилова

Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.

Дочь: (Зубрилина) Пелагея Гавриилова

Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1901 ст.

Дочь: (Зубрилина) Евдокия Гавриилова

Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1903 ст.

Сын: Зубрилин Стефан Гавриилов

Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1905 ст.

Дочь: (Зубрилина) Васса Гавриилова

Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.

Дочь: (Зубрилина) Анастасия Гавриилова

Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1910 ст.

Сын: Зубрилин Петр Гавриилов

Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Гавриил Косьмин Зубрилин и законная жена его Татьяна Николаева,оба православные
Рождение ребёнка
01.05.1912 ст.

Дочь: (Зубрилина) Татьяна Гавриилова

Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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