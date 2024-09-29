Зубрилин Гавриил Космин
Место рождения
Дата рождения20.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
20.03.1876 ст.
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Кузма Иринаров? и законная жена его Пелагея Васильева,оба православные
Крещение
25.03.1876 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Петр Мартынов и крестьянская жена Анастасия Иванова
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Деревни Нератовки крестьянина Космы Иринархова сын Гавриил,православный,первым браком (18 лет). Села Уратьмы запасного рядового Николая Георгиева дочь Татьяна,православная ,первым браком (17 лет)
Рождение ребёнка
05.11.1896 ст.
Сын: Зубрилин Феодор Гавриилов
Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
14.06.1898 ст.
Дочь: (Зубрилина) Агрипина Гавриилова
Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.
Дочь: (Зубрилина) Пелагея Гавриилова
Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
02.08.1901 ст.
Дочь: (Зубрилина) Евдокия Гавриилова
Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
20.12.1903 ст.
Сын: Зубрилин Стефан Гавриилов
Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
14.08.1905 ст.
Дочь: (Зубрилина) Васса Гавриилова
Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.
Дочь: (Зубрилина) Анастасия Гавриилова
Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
01.09.1910 ст.
Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева
Деревни Нератовки крестьянин Гавриил Косьмин Зубрилин и законная жена его Татьяна Николаева,оба православные
Рождение ребёнка
01.05.1912 ст.
Дочь: (Зубрилина) Татьяна Гавриилова
Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Николаева
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно