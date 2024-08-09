Егор Осипов
Место рожденияКурьяново
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Осип Иосиф Семенов
Мать: Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Павел Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Петр Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Василий Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Смерть
Неизвестно