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Егор Осипов

Место рождения

Курьяново

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Осип Иосиф Семенов

Мать: Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Павел Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Петр Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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