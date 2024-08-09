Евдокия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Осипов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Павел Егоров
Отец ребёнка: Егор Осипов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Петр Егоров
Отец ребёнка: Егор Осипов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Егор Осипов
Смерть
Неизвестно