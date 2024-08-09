Евдокия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Осипов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Павел Егоров

Отец ребёнка: Егор Осипов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Петр Егоров

Отец ребёнка: Егор Осипов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Егор Осипов

Смерть
Неизвестно

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