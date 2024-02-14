Пашинцева (Батанова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинцева (Батанова) Анна

Место рождения

д. Малетино, Алтайский край

Дата рождения

22.07.1911

Дата смерти

22.02.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1934 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1929

Муж: Пашинцев Василий Илларионович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Пашинцев Виктор

Отец ребёнка: Пашинцев Василий Илларионович

Рождение ребёнка
13.09.1937

Дочь: Ярославская (Пашинцева) Тамара

Отец ребёнка: Пашинцев Василий Илларионович

Рождение ребёнка
20.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашинцев Василий Илларионович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Пашинцева) Галина

Отец ребёнка: Пашинцев Василий Илларионович

Смерть
22.02.1986

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