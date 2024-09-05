Биндюк Емельян Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБиндюк Емельян Петрович

Биндюк Емельян Петрович

avatar

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1824

Дата смерти

20.10.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Биндюк Пётр

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Биндюк Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Биндюк Феврония Александровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Биндюк Улита Емельяновна

Мать ребёнка: Биндюк Феврония Александровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Биндюк Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Биндюк Феврония Александровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Бабич (Биндюк) Матрёна Емельяновна

Мать ребёнка: Биндюк Феврония Александровна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
20.10.1911 ст.
Покровское, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.