Биндюк Емельян Петрович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти20.10.1911 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Биндюк Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Биндюк Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Биндюк Феврония Александровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Биндюк Улита Емельяновна
Мать ребёнка: Биндюк Феврония Александровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Биндюк Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Биндюк Феврония Александровна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Бабич (Биндюк) Матрёна Емельяновна
Мать ребёнка: Биндюк Феврония Александровна
Смерть
20.10.1911 ст.