Бердникова (Арзамасцева) Екатерина Прокопиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1888
Жениху 22, невесте 23
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бердников Михаил Гавриилович
Отец ребёнка: Бердников Гавриил Климентович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бердников Кузьма Гавриилович
Отец ребёнка: Бердников Гавриил Климентович
Смерть
Неизвестно