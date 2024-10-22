Бердникова (Арзамасцева) Екатерина Прокопиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Арзамасцева) Екатерина Прокопиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1888

Муж: Бердников Гавриил Климентович

Жениху 22, невесте 23
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бердников Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Бердников Гавриил Климентович

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Бердников Кузьма Гавриилович

Отец ребёнка: Бердников Гавриил Климентович

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния

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