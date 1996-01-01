Стрючков Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрючков Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1996
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