Симонова (Хачина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Осокина Анастасия
Отец ребёнка: Симоновъ Зиновій
Рождение ребёнка
1914
Сын: Симоновъ Николай
Отец ребёнка: Симоновъ Зиновій
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Симоновъ Зиновій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симоновъ Зиновій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симоновъ Зиновій
Место жительства
Неизвестно