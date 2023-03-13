Симонова (Хачина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Хачина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1913 г.р.
1914 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Осокина Анастасия

Отец ребёнка: Симоновъ Зиновій

Рождение ребёнка
1914

Сын: Симоновъ Николай

Отец ребёнка: Симоновъ Зиновій

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Симоновъ Зиновій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симоновъ Зиновій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоновъ Зиновій

Место жительства
Неизвестно
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