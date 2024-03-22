(Терпиловская) Марьяна Францевна
Место рождения
Дата рождения16.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1851
Отец: Терпиловский Франц Матвеевич
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-DNF4 : 5 January 2023), Анастазия Блоцка in entry for Марьянна Терпиловская, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно