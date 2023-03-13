Москвичевъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Москвичевъ Петръ Карповъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Москвичева Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Губина Дарья
Мать ребёнка: Москвичева Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Москвичевъ Евлокимъ
Мать ребёнка: Москвичева Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
20.05.1789
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Москвичева Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Москвичевъ Иванъ
Мать ребёнка: Москвичева Анна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно