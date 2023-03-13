Москвичевъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичевъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Москвичевъ Петръ Карповъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Москвичева Анна Гаврилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Губина Дарья

Мать ребёнка: Москвичева Анна Гаврилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Москвичевъ Евлокимъ

Мать ребёнка: Москвичева Анна Гаврилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1789

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Москвичева Анна Гаврилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Москвичевъ Иванъ

Мать ребёнка: Москвичева Анна Гаврилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвичева Анна Гаврилова

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