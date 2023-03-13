Москвичева Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Москвичевъ Петръ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Губина Дарья
Отец ребёнка: Москвичевъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Москвичевъ Евлокимъ
Отец ребёнка: Москвичевъ Петръ
Рождение ребёнка
20.05.1789
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Москвичевъ Петръ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Москвичевъ Иванъ
Отец ребёнка: Москвичевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москвичевъ Петръ