Москвичева Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичева Анна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Москвичевъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Губина Дарья

Отец ребёнка: Москвичевъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Москвичевъ Евлокимъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1789

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Москвичевъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Москвичевъ Иванъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвичевъ Петръ

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