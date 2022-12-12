Блинова Соломона Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Соломона Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1877 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1871 ст.

Дочь: Блинова Дарья Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Моисей Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1877 ст.
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