Macbean Alexander
Место рожденияSt Helena
Дата рождения05.11.1859
Дата смерти09.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1859
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 1874 и 1879
Repton School
Место жительства
1879
Место жительства
1881
Место жительства
Между 1881 и 1886
Место жительства
1883
Работа или профессия
?.11.1891
Parkholm, Private Tutor.
Место жительства
1895
Место жительства
1901
Смерть
09.01.1907
Left £3700.Executor sister Margaret.