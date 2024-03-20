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Macbean Alexander

Место рождения

St Helena

Дата рождения

05.11.1859

Дата смерти

09.01.1907

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1859

Отец: Mcbean William Forbes

Мать: Macbean (Mcbean) Mary Amelia

Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 1874 и 1879
Repton School
Место жительства
1879
Место жительства
1881
Место жительства
Между 1881 и 1886
Место жительства
1883
Работа или профессия
?.11.1891
Parkholm, Private Tutor.
Место жительства
1895
Место жительства
1901
Смерть
09.01.1907
Left £3700.Executor sister Margaret.

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