Koch Annus — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Koch Annus

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Место рождения

Sohlu, Pärnumaa, Estonia

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

01.05.1896

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Koch Peet

Мать: Marri

Sohlu, Pärnumaa, Estonia
Смерть
01.05.1896
Kaisma, Pärnumaa, Estonia
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