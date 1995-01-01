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Koch Annus
Koch Annus
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Место рождения
Sohlu, Pärnumaa, Estonia
Дата рождения
Около 1831
Дата смерти
01.05.1896
Пол
Мужской
Отец
Koch Peet
1797 г.р.
Мать
(Koch) Marri
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец:
Koch Peet
Мать:
Marri
Sohlu, Pärnumaa, Estonia
Смерть
01.05.1896
Kaisma, Pärnumaa, Estonia
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