Зиноида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиноида Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Ларион Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Нармонка, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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