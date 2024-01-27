Юдина (Галдина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Галдин Григорий
Мать: Галдина Арина
Рождение ребёнка
1928
Сын: Юдин Владимир
Отец ребёнка: Юдин Алексей
Россия
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шейкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Алексей
Смерть
1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия,Ставропольский край,с.Архангельское