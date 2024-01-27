Юдина (Галдина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Галдина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Муж

Около 1902 г.р.
Около 1900 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Галдин Григорий

Мать: Галдина Арина

Рождение ребёнка
1928

Сын: Юдин Владимир

Отец ребёнка: Юдин Алексей

Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шейкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Алексей

Смерть
1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия,Ставропольский край,с.Архангельское
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