Белевитина Елизавета Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белевитин Александр Иванович
Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1899
Дочь: Белевитина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1904
Дочь: Белевикина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.12.1906
Сын: Белевикин (Белевитин) Николай Иванович
Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Белевикина (Белевитина) Ироида Ивановна
Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.03.1912
Дочь: Белевитина Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Белевитина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович
Смерть
1943