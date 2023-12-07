Белевитина Елизавета Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белевитина Елизавета Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белевитин Александр Иванович

Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович

Рождение ребёнка
25.09.1899

Дочь: Белевитина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович

Рождение ребёнка
28.05.1904

Дочь: Белевикина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович

Рождение ребёнка
21.12.1906

Сын: Белевикин (Белевитин) Николай Иванович

Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Белевикина (Белевитина) Ироида Ивановна

Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович

Рождение ребёнка
27.03.1912

Дочь: Белевитина Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Белевитина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Белевитин Иван Петрович

Смерть
1943

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