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Миронов Леонид Андреевич

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Место рождения

г. Самарканд, Узбекистан

Дата рождения

28.04.1940

Дата смерти

21.03.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
28.02.1966

Сын: Миронов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Миронова Зоя Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Зоя Андреевна

Смерть
21.03.2017
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