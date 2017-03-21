Миронов Леонид Андреевич
Место рожденияг. Самарканд, Узбекистан
Дата рождения28.04.1940
Дата смерти21.03.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
28.02.1966
Сын: Миронов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Миронова Зоя Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронова Зоя Андреевна
Смерть
21.03.2017