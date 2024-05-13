Михайло / Михаил Иванович 06.11.1789 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМихайло / Михаил Иванович

Михайло / Михаил Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.11.1789 ст.

Дата смерти

Между 1789 и 1792

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1789 и 1792
нет в ИР 1792
Рождение
06.11.1789 ст.

Отец: Иван Кандратьевич / Кондратьевич

Мать: не указана

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.11.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села и ведомства крестьянин Кандратей Андреевич Источник: Архив Государст... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.