Михайло / Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1789 ст.
Дата смертиМежду 1789 и 1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1789 и 1792
нет в ИР 1792
Рождение
06.11.1789 ст.
Отец: Иван Кандратьевич / Кондратьевич
Мать: не указана
дата крещения - 06.11.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села и ведомства крестьянин Кандратей Андреевич Источник: Архив Государст... Показать все