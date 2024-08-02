(Иванова) Аксинья (Ксения) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1792 ст.
Рождение ребёнка
22.07.1794 ст.
Дочь: Миронова-Авраамова (Максимова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Авраамов (Миронов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
05.01.1796 ст.
Дочь: Миронова-Авраамова (Максимова) Домна Ивановна
Отец ребёнка: Авраамов (Миронов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
01.10.1798 ст.
Рождение ребёнка
14.01.1802 ст.
Дочь: Миронова-Авраамова (Максимова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Авраамов (Миронов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
14.07.1803 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1809 ст.
Дочь: Миронова-Авраамова (Максимова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Авраамов (Миронов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
1810 ст.
Рождение ребёнка
26.07.1812 ст.
Смерть
Неизвестно