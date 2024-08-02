(Иванова) Аксинья (Ксения) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Аксинья (Ксения) Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.10.1792 ст.

Муж: Авраамов (Миронов) Иван Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1794 ст.

Дочь: Миронова-Авраамова (Максимова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Авраамов (Миронов) Иван Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1796 ст.

Дочь: Миронова-Авраамова (Максимова) Домна Ивановна

Отец ребёнка: Авраамов (Миронов) Иван Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1798 ст.

Сын: Миронов-Авраамов (Максимов) Ананий Иванович

Отец ребёнка: Авраамов (Миронов) Иван Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1802 ст.

Дочь: Миронова-Авраамова (Максимова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Авраамов (Миронов) Иван Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1803 ст.

Сын: Миронов-Авраамов (Максимов) Макарий Иванович

Отец ребёнка: Авраамов (Миронов) Иван Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1809 ст.

Дочь: Миронова-Авраамова (Максимова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Авраамов (Миронов) Иван Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Авраамов (Миронов) Иван Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1812 ст.

Сын: Миронов-Авраамов (Максимов) Макарий Иванович

Отец ребёнка: Авраамов (Миронов) Иван Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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