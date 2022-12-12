Заборовская (Мишина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заборовская (Мишина) Валентина

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Место рождения

Евгащино, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Евгащино, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заборовская Юлия Петровна

Отец ребёнка: Заборовский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заборовская Наталья Петровна

Отец ребёнка: Заборовский Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заборовский Петр Алексеевич

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