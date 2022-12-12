Заборовская (Мишина) Валентина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заборовская Юлия Петровна
Отец ребёнка: Заборовский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заборовская Наталья Петровна
Отец ребёнка: Заборовский Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно