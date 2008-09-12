Капустина (Васильчикова) Валентина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Васильчикова) Валентина Герасимовна

Место рождения

Орловская область.

Дата рождения

29.07.1930

Дата смерти

12.09.2008

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1930

Отец: Васильчиков Герасим Семёнович

Мать: Васильчикова (Каплина) Ольга Ивановна

Переехала во Владимрскую область.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
12.09.2008

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