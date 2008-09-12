Капустина (Васильчикова) Валентина Герасимовна
Место рожденияОрловская область.
Дата рождения29.07.1930
Дата смерти12.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1930
Переехала во Владимрскую область.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
12.09.2008