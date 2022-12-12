Огнев Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Огнев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1864 ст.
Дочь: Огнева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Огнева Дарья Полиевктовна
Рождение ребёнка
01.07.1869 ст.
Мать ребёнка: Огнева Дарья Полиевктовна
Рождение ребёнка
08.02.1876 ст.
Мать ребёнка: Огнева Дарья Полиевктовна
Рождение ребёнка
02.08.1877 ст.
Дочь: Огнева Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Огнева Дарья Полиевктовна
Рождение ребёнка
07.07.1879 ст.
Мать ребёнка: Огнева Дарья Полиевктовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно