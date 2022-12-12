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Огнев Николай Иванович

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огнев Иван

Мать: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1864 ст.

Дочь: Огнева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Огнева Дарья Полиевктовна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1869 ст.

Сын: Огнев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Огнева Дарья Полиевктовна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1876 ст.

Сын: Огнев Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Огнева Дарья Полиевктовна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.08.1877 ст.

Дочь: Огнева Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Огнева Дарья Полиевктовна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1879 ст.

Сын: Огнев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Огнева Дарья Полиевктовна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнева Дарья Полиевктовна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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