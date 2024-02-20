Марченко Василий Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1805
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Марченко Иван Петрович
Мать: Марченко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Марченко Мария
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марченко Мария
Смерть
1836
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука