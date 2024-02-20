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Марченко Василий Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1805

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Марченко Иван Петрович

Мать: Марченко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Марченко Мария

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Мария

Смерть
1836
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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