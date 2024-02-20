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Марченко Иван Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1773

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Марченко Петр Маркович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1805

Сын: Марченко Василий Иванович

Мать ребёнка: Марченко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Марченко Марфа Антоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Марченко Марфа Антоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Сын: Марченко Антип Иванович

Мать ребёнка: Марченко Марфа Антоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1829

Сын: Марченко Дорофей Иванович

Мать ребёнка: Марченко Марфа Антоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Марченко Марфа Антоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко 1-Й Брак

Смерть
1834
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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