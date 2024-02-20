Горбанева София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбанев Николай Иванович

, Донецкая область, Украина г. Николаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбанев Николай Иванович

, Донецкая область, Украина г. Николаевка
Смерть
Неизвестно
, Донецкая область, Украина . Славянский рн с.Рай-СТАРОДУБОВКА
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