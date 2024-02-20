Горбанев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбанев Николай Иванович

Горбанев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбанев Иван Михайлович

Мать: Горбанева Антонина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева София

, Донецкая область, Украина г. Николаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева София

, Донецкая область, Украина г. Николаевка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close