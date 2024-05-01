Васильев Евгений Анемподистович 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Евгений Анемподистович

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Место рождения

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия

Дата рождения

1918

Дата смерти

24.08.1957

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1939 г.р.
1940 г.р.
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Место
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Рождение
1918

Отец: Васильев Анемподист Власович

Мать: Васильева (Макарова) Ульяна Корниловна

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
10.02.1939

Дочь: Давыдова (Васильева) Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Васильева (Пономарева) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Васильева) Римма Евгеньевна

Мать ребёнка: Васильева (Пономарева) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева (Пономарева) Анастасия Ивановна

станция Зырянка, Россия
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева (Пономарева) Анастасия Ивановна

Смерть
24.08.1957

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