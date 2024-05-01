Васильев Евгений Анемподистович
Место рожденияУчасток Чинеевский, Курганская область, Россия
Дата рождения1918
Дата смерти24.08.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
10.02.1939
Дочь: Давыдова (Васильева) Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Васильева (Пономарева) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Васильева) Римма Евгеньевна
Мать ребёнка: Васильева (Пономарева) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева (Пономарева) Анастасия Ивановна
станция Зырянка, Россия
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева (Пономарева) Анастасия Ивановна
Смерть
24.08.1957