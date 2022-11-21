(Луцкая) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1986
Отец: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита