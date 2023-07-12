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Грошиков Архип Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Грошиков Сергей Кондратьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1856

Жена: Грошикова Фекла Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1862

Дочь: Грошикова Васса Архиповна

Мать ребёнка: Грошикова Фекла Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.08.1864

Дочь: Грошикова Евдокия Архиповна

Мать ребёнка: Грошикова Фекла Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1866

Сын: Грошиков Иван Архипович

Мать ребёнка: Грошикова Фекла Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1868

Сын: Грошиков Федор Архипович

Мать ребёнка: Грошикова Фекла Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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