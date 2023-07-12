Грошиков Архип Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Грошиков Сергей Кондратьевич
Бракосочетание
28.10.1856
Рождение ребёнка
15.08.1862
Дочь: Грошикова Васса Архиповна
Мать ребёнка: Грошикова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1864
Дочь: Грошикова Евдокия Архиповна
Мать ребёнка: Грошикова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1866
Мать ребёнка: Грошикова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1868
Мать ребёнка: Грошикова Фекла Васильевна
Смерть
Неизвестно