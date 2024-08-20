Оловянишников Семен Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянишников Семен Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1882

Отец: Оловянишников Сергей Порфирьевич

Мать: Оловянишникова (Воробьева) Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оловянишников Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оловянишников (Крохоняткина) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
11.06.1911

Дочь: (Оловянишникова) Александра Семеновна

Мать ребёнка: Оловянишников (Крохоняткина) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
26.08.1912

Сын: Оловянишников Сергей Семенович

Мать ребёнка: Оловянишников (Крохоняткина) Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно

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