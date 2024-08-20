Оловянишников Семен Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оловянишников Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1911
Дочь: (Оловянишникова) Александра Семеновна
Мать ребёнка: Оловянишников (Крохоняткина) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1912
Сын: Оловянишников Сергей Семенович
Мать ребёнка: Оловянишников (Крохоняткина) Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно