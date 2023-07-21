Базылевич (Жгун) Ирина Пимановна
Место рождения
Дата рождения03.04.1876 ст.
Дата смерти?.10.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1876 ст.
Отец: Жгун Пимен Яковлевич
Мать: Жгун Ксения Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1900 ст.
Дочь: Базылевич Евдокия Федосеевна
Отец ребёнка: Базылевич Федосей Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1902 ст.
Сын: Базылевич Михаил Федосеевич
Отец ребёнка: Базылевич Федосей Николаевич
Рождение ребёнка
28.11.1905 ст.
Дочь: Базылевич Матрёна Федосеевна
Отец ребёнка: Базылевич Федосей Николаевич
Смерть
?.10.1964