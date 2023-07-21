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Базылевич (Жгун) Ирина Пимановна

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.04.1876 ст.

Дата смерти

?.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1876 ст.

Отец: Жгун Пимен Яковлевич

Мать: Жгун Ксения Логиновна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базылевич Федосей Николаевич

Рождение ребёнка
26.02.1900 ст.

Дочь: Базылевич Евдокия Федосеевна

Отец ребёнка: Базылевич Федосей Николаевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1902 ст.

Сын: Базылевич Михаил Федосеевич

Отец ребёнка: Базылевич Федосей Николаевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1905 ст.

Дочь: Базылевич Матрёна Федосеевна

Отец ребёнка: Базылевич Федосей Николаевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
?.10.1964
Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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