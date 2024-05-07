Пузынин Фома Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузынин Фома Иванович

Пузынин Фома Иванович

Место рождения

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Пузынин Иван Савельевич

Мать: Пузынина (Фешкова) Мавра (Марфа) Архиповна

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бышевская нн

Мать ребёнка: Пузынина (Тишкина) Дарья Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузынина (Тишкина) Дарья Мироновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Пузынин Василий Фомич

Мать ребёнка: Пузынина (Тишкина) Дарья Мироновна

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.07.1929

Дочь: Шайтурова (Пузынина) Ефросинья Фоминична

Мать ребёнка: Пузынина (Тишкина) Дарья Мироновна

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.12.1937

Сын: Пузынин Николай Фомич

Мать ребёнка: Пузынина (Тишкина) Дарья Мироновна

Смерть
1943
Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.