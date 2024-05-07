Пузынин Фома Иванович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бышевская нн
Мать ребёнка: Пузынина (Тишкина) Дарья Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Пузынина (Тишкина) Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
08.07.1929
Дочь: Шайтурова (Пузынина) Ефросинья Фоминична
Мать ребёнка: Пузынина (Тишкина) Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
18.12.1937
Мать ребёнка: Пузынина (Тишкина) Дарья Мироновна
Смерть
1943