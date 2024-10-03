Феруленков Иван Сергеевич
Место рожденияМосква
Дата рождения20.03.1907
Дата смерти?.04.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907
Отец: не указан
Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.12.1935
Москва
Рождение ребёнка
15.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феруленкова (Юрчева) Мария Гавриловна
Москва
Смерть
?.04.1987
Москва