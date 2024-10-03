Феруленков Иван Сергеевич 20.03.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феруленков Иван Сергеевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

20.03.1907

Дата смерти

?.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1881 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907

Отец: не указан

Мать: (Феруленкова) Фекла Федосеевна

Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.12.1935

Жена: Феруленкова (Юрчева) Мария Гавриловна

Москва
Рождение ребёнка
15.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феруленкова (Юрчева) Мария Гавриловна

Москва
Смерть
?.04.1987
Москва

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