Борисова (Немченко) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Немченко) Елизавета Ивановна

Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.09.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1874 ст.

Отец: Немченко Иван Сергеевич

Мать: Немченко Ирина Петровна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Муж: Борисов Константин Спиридонович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1900 ст.

Дочь: Шаклатова (Борисова) Софья Константиновна

Отец ребёнка: Борисов Константин Спиридонович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1902 ст.

Дочь: Борисова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Борисов Константин Спиридонович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.09.1908 ст.

Сын: Борисов Пётр Константинович

Отец ребёнка: Борисов Константин Спиридонович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.

Сын: Борисов Василий Константинович

Отец ребёнка: Борисов Константин Спиридонович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.

Дочь: Борисова Вера Константиновна

Отец ребёнка: Борисов Константин Спиридонович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1913 ст.

Дочь: Фёдорова (Борисова) Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Борисов Константин Спиридонович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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