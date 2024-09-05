Борисова (Немченко) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.09.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1874 ст.
Отец: Немченко Иван Сергеевич
Мать: Немченко Ирина Петровна
Бракосочетание
25.01.1898 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1900 ст.
Дочь: Шаклатова (Борисова) Софья Константиновна
Отец ребёнка: Борисов Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
24.10.1902 ст.
Дочь: Борисова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Борисов Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
12.09.1908 ст.
Сын: Борисов Пётр Константинович
Отец ребёнка: Борисов Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.
Сын: Борисов Василий Константинович
Отец ребёнка: Борисов Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.
Дочь: Борисова Вера Константиновна
Отец ребёнка: Борисов Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
16.11.1913 ст.
Дочь: Фёдорова (Борисова) Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Борисов Константин Спиридонович
Смерть
Неизвестно