Есаулова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792 ст.
Дата смертиПосле 1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1809
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Сын: Ясаулов Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Ясаулов Спиридон Григорьев
по смерти 1805
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Сын: Ясаулов Родион Спиридонов
Отец ребёнка: Ясаулов Спиридон Григорьев
Место жительства
1816 ст.
РС 1816 "Ивана Спиридонова мать солдатка Василиса"
Смерть
После 1816 ст.