Есаулова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаулова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792 ст.

Дата смерти

После 1816 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1809

Муж: Ясаулов Спиридон Григорьев

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Ясаулов Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Ясаулов Спиридон Григорьев

Эсауловы, город Киров, Кировская область
по смерти 1805
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Ясаулов Родион Спиридонов

Отец ребёнка: Ясаулов Спиридон Григорьев

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Место жительства
1816 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
РС 1816 "Ивана Спиридонова мать солдатка Василиса"
Смерть
После 1816 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область

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