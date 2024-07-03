Замиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Мухамметджан Габдельманович
Отец ребёнка: Габдельман Ишмуратович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Шарифа Габдельмановна
Отец ребёнка: Габдельман Ишмуратович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Габдельман Ишмуратович
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Габдельман Ишмуратович
Смерть
После 1834