Замиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамиля

Замиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдельман Ишмуратович

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Мухамметджан Габдельманович

Отец ребёнка: Габдельман Ишмуратович

Новое Надырово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Шарифа Габдельмановна

Отец ребёнка: Габдельман Ишмуратович

Новое Надырово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Ахметзян Габдельманович

Отец ребёнка: Габдельман Ишмуратович

Новое Надырово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Ахмади Габдельманович

Отец ребёнка: Габдельман Ишмуратович

Новое Надырово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.