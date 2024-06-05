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Филипп Степанов

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1833 У кого кто родился 13/14.10.1833 Тринатцатаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Филиппа Стефанова и законной его жены Агафьи Ивановой родилась дочь Параскева Молитвовал, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Иванова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1852 13.01.1852 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова крестьянина Филипа Стефанова сын Иван православного веро... Показать все
Рождение ребёнка
1828

Сын: Георгий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник Рождение племянника МК-1853 Феодор 26/27.01.1853 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Икорникова крестьянин Иван Филипов и зак... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1833

Дочь: Параскева Филиппова

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1833 У кого кто родился 13/14.10.1833 Тринатцатаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Филиппа Стефанова и законной его жены Агафьи Ивановой родилась дочь Параскева Молитвовал, ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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