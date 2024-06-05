Филипп Степанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1833 У кого кто родился 13/14.10.1833 Тринатцатаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Филиппа Стефанова и законной его жены Агафьи Ивановой родилась дочь Параскева Молитвовал, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Иванова
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: не указана
МК-1852 13.01.1852 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова крестьянина Филипа Стефанова сын Иван православного веро... Показать все
Рождение ребёнка
1828
Сын: Георгий Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Восприемник Рождение племянника МК-1853 Феодор 26/27.01.1853 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Икорникова крестьянин Иван Филипов и зак... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1833
Дочь: Параскева Филиппова
Мать ребёнка: Агафья Иванова
МК-1833 У кого кто родился 13/14.10.1833 Тринатцатаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Филиппа Стефанова и законной его жены Агафьи Ивановой родилась дочь Параскева Молитвовал, ... Показать все
Смерть
Неизвестно