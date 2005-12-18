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Местер Михаил Сергеевич
Местер Михаил Сергеевич
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
18.12.2005
Пол
Мужской
Отец
Местер Сергей Петрович
1970 г.р.
Мать
Алексеева Татьяна Николаевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2005
Отец:
Местер Сергей Петрович
Мать:
Алексеева Татьяна Николаевна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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