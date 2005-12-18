Местер Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Местер Михаил Сергеевич

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

18.12.2005

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2005

Отец: Местер Сергей Петрович

Мать: Алексеева Татьяна Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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