Деркач Варфоломей Иванович 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деркач Варфоломей Иванович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1798

Дата смерти

09.11.1836 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Деркач Иван Яковлевич

Мать: Деркач Мария Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Деркач Андрей Варфоломеевич

Мать ребёнка: Деркач (Жила) Домникия Давидовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Деркач Ульяна Варфоломеевна

Мать ребёнка: Деркач (Жила) Домникия Давидовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Деркач Евгения Варфоломеевна

Мать ребёнка: Деркач (Жила) Домникия Давидовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Деркач Иван Варфоломеевич

Мать ребёнка: Деркач (Жила) Домникия Давидовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1836 ст.

Дочь: Деркач Елена Варфоломеевна

Мать ребёнка: Деркач (Жила) Домникия Давидовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
09.11.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
От чахотки

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