Деркач Варфоломей Иванович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти09.11.1836 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Деркач Иван Яковлевич
Мать: Деркач Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Деркач Андрей Варфоломеевич
Мать ребёнка: Деркач (Жила) Домникия Давидовна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Деркач Ульяна Варфоломеевна
Мать ребёнка: Деркач (Жила) Домникия Давидовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Деркач Евгения Варфоломеевна
Мать ребёнка: Деркач (Жила) Домникия Давидовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Деркач Иван Варфоломеевич
Мать ребёнка: Деркач (Жила) Домникия Давидовна
Рождение ребёнка
19.05.1836 ст.
Дочь: Деркач Елена Варфоломеевна
Мать ребёнка: Деркач (Жила) Домникия Давидовна
Смерть
09.11.1836 ст.
От чахотки