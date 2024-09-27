Петрыкина ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти18.07.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1853
Дочь: Петрыкина ПАРАСКЕВА ДМИТРИЕВА
Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
14.06.1855
Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
03.01.1859
Сын: Петрыкин ФИОКТИСТ ДМИТРИЕВ
Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
29.07.1860
Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
03.07.1864
Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
26.02.1872
Сын: Петрыкин ПОРФИРИЙ ДМИТРИЕВ
Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ
Смерть
18.07.1900
Губари, Борисоглебский, Воронежская область
В 70 лет натурально. Когда Екатерина умерла Дмитрий был еще жив