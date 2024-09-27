Петрыкина ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрыкина ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

18.07.1900

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
23.10.1853

Дочь: Петрыкина ПАРАСКЕВА ДМИТРИЕВА

Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
14.06.1855

Сын: Пертыкин ЕЛИСЕЙ ДМИТРИЕВ

Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
03.01.1859

Сын: Петрыкин ФИОКТИСТ ДМИТРИЕВ

Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
29.07.1860

Сын: Петрыкин СИЛА ДМИТРИЕВ

Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
1862

Сын: Петрыкин СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ

Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
03.07.1864

Сын: Петрыкин КОЗЬМА ДМИТРИЕВ

Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
1869

Сын: Петрыкин ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
26.02.1872

Сын: Петрыкин ПОРФИРИЙ ДМИТРИЕВ

Отец ребёнка: Петрыкин ДМИТРИЙ ВАСИЛИСКОВ

Смерть
18.07.1900
Губари, Борисоглебский, Воронежская область
В 70 лет натурально. Когда Екатерина умерла Дмитрий был еще жив

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