Сотникова (Фурсова) Анна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Фурсова) Анна Евдокимовна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

06.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1885

Отец: Фурсов Евдоким Федорович

Мать: Фурсова Ирина Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1904

Муж: Сотников Михаил Емельянович (Солдат)

Архангельская церковь села Ячейки
Смерть
Неизвестно
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