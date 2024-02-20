Сотникова (Фурсова) Анна Евдокимовна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения06.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1885
Отец: Фурсов Евдоким Федорович
Мать: Фурсова Ирина Алексеевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1904
Архангельская церковь села Ячейки
Смерть
Неизвестно