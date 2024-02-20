Фурсова (Тихонова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Тихонова) Ирина Алексеевна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1883

Муж: Фурсов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
06.09.1885

Дочь: Сотникова (Фурсова) Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
22.01.1887

Дочь: (Фурсова) Ксения Евдокимовна

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
03.07.1888

Сын: Фурсов Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
29.12.1890

Сын: Фурсов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
25.05.1893

Сын: Фурсов Георгий Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
30.07.1894

Дочь: (Фурсова) Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
24.06.1896

Сын: Фурсов Денис Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
07.10.1899

Сын: Фурсов Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
09.05.1902

Сын: Фурсов Кирилл Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Фурсов Федор Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Фурсов Тихон Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович

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