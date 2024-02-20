Фурсова (Тихонова) Ирина Алексеевна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1883
Рождение ребёнка
06.09.1885
Дочь: Сотникова (Фурсова) Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
22.01.1887
Дочь: (Фурсова) Ксения Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
03.07.1888
Сын: Фурсов Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
29.12.1890
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
25.05.1893
Сын: Фурсов Георгий Евдокимович
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
30.07.1894
Дочь: (Фурсова) Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
24.06.1896
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
07.10.1899
Сын: Фурсов Филипп Евдокимович
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
09.05.1902
Сын: Фурсов Кирилл Евдокимович
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
04.02.1905
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
11.08.1907
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Федорович