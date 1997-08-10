Крючкин Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкин Сергей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1997

Отец: не указан

Мать: Крючкина Светлана

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