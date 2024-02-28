Поляков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.07.1976
Сын: Поляков Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Полякова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
08.12.1979
Дочь: Полякова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Полякова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
22.04.?
Сын: Поляков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Полякова Нина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Нина Федоровна