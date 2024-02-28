Поляков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Владимир Иванович

Поляков Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1976

Сын: Поляков Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Полякова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
08.12.1979

Дочь: Полякова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Полякова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
22.04.?

Сын: Поляков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Полякова Нина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Нина Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close