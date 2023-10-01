Петухов Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.2018
Сын: Петухов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности