Петухов Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.2014

Сын: Петухов Глеб Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.2018

Сын: Петухов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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